Когда и где смотреть финал Лиги Европы Челси — Арсенал
НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями финала Лиги Европы Челси — Арсенал.
Финальный матч Лиги Европы Челси (Англия) — Арсенал (Англия) начнется завтра, 29 мая, в 22.00 по киевскому времени в Баку на стадионе Олимпийский.
Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.
Что нужно знать про Челси накануне матча:
— на пути в финал прошел ПАОК, Види и БАТЭ (групповой этап), Мальме (1/16 финала), Динамо Киев (1/8 финала), Славию (четвертьфинал) и Айнтрахт (полуфинал);
— не знает поражений в восьми матчах кряду во всех турнирах и в текущем розыгрыше Лиги Европы вообще;
— занял третье место по итогам английской Премьер-лиги уходящего сезона;
— не сможет рассчитывать на оборонца Антонио Рюдигера, а также полузащитников Рубена Лофтуса-Чика и Каллума Хадсон-Одои, под вопросом участие хавбека Н’Голо Канте;
Что нужно знать про Арсенал накануне матча:
— на пути в финал прошел Ворсклу, Карабах и Спортинг (групповой этап), БАТЭ (1/16 финала), Ренн (1/8 финала), Наполи (четвертьфинал) и Валенсию (полуфинал);
— не знает поражений в четырех матчах кряду во всех турнирах и потерпел две неудачи в текущем розыгрыше Лиги Европы вообще;
— занял пятое место по итогам английской Премьер-лиги уходящего сезона;
— не сможет рассчитывать на оборонцев Эктора Бельерина и Роба Холдинга, полузащитников Аарона Рэмси, Генриха Мхитаряна и Дениса Суареса.
Ориентировочные составы:
Челси: Кепа — Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Алонсо — Ковачич, Жоржиньо, Баркли — Педро, Жиру, Азар
Арсенал: Чех — Папастатопулос, Мустафи, Косельны — Мэйтлэнд-Найлз, Торрейра, Джака, Колашинац — Озил — Обамеянг, Ляказетт
НВ