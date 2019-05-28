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Когда и где смотреть финал Лиги Европы Челси — Арсенал

Вчера, 20:45
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Когда и где смотреть финал Лиги Европы Челси — Арсенал - фото

Reuters/Paul Childs

Победа в финале позволит Арсеналу выйти в Лигу чемпионов

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями финала Лиги Европы Челси — Арсенал.

Финальный матч Лиги Европы Челси (Англия) — Арсенал (Англия) начнется завтра, 29 мая, в 22.00 по киевскому времени в Баку на стадионе Олимпийский.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать про Челси накануне матча:

— на пути в финал прошел ПАОК, Види и БАТЭ (групповой этап), Мальме (1/16 финала), Динамо Киев (1/8 финала), Славию (четвертьфинал) и Айнтрахт (полуфинал);

— не знает поражений в восьми матчах кряду во всех турнирах и в текущем розыгрыше Лиги Европы вообще;

— занял третье место по итогам английской Премьер-лиги уходящего сезона;

— не сможет рассчитывать на оборонца Антонио Рюдигера, а также полузащитников Рубена Лофтуса-Чика и Каллума Хадсон-Одои, под вопросом участие хавбека Н’Голо Канте;

Что нужно знать про Арсенал накануне матча:

— на пути в финал прошел Ворсклу, Карабах и Спортинг (групповой этап), БАТЭ (1/16 финала), Ренн (1/8 финала), Наполи (четвертьфинал) и Валенсию (полуфинал);

— не знает поражений в четырех матчах кряду во всех турнирах и потерпел две неудачи в текущем розыгрыше Лиги Европы вообще;

— занял пятое место по итогам английской Премьер-лиги уходящего сезона;

— не сможет рассчитывать на оборонцев Эктора Бельерина и Роба Холдинга, полузащитников Аарона Рэмси, Генриха Мхитаряна и Дениса Суареса.

Ориентировочные составы:

Челси: Кепа — Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Алонсо — Ковачич, Жоржиньо, Баркли — Педро, Жиру, Азар

Арсенал: Чех — Папастатопулос, Мустафи, Косельны — Мэйтлэнд-Найлз, Торрейра, Джака, Колашинац — Озил — Обамеянг, Ляказетт

НВ

Теги:   Арсенал (Лондон) ФК Челси Лига Европы Футбол

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