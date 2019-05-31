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Тоттенхэм — Ливерпуль. Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Вчера, 21:47
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Тоттенхэм — Ливерпуль. Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов - фото

Reuters/Carl Recine

В очных встречах преимущество на стороне Ливерпуля

НВ следит за матчем финала Лиги чемпионов между Тоттенхэмом и Ливерпулем, а также событиями вокруг него. Начало — в 22.00 по киевскому времени 1 июня.

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Ориентировочные составы:

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз — Ваньяма, Сиссоко — Эриксен, Алли, Сон Хын Мин — Кейн

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане

Тоттенхэм: на пути в финал вышел из группы, куда также попали Барселона, Интер и ПСВ, а также прошел Дортмунд (1/8 финала), Манчестер Сити (четвертьфинал) и Аякс (полуфинал);

Потерпел три поражения в шести предыдущих поединках во всех турнирах при двух победах. Занял четвертое место по итогам английской Премьер-лиги уходящего сезона. Под вопросом участие после травмы ведущего нападающего Харри Кэйна.

Ливерпуль: на пути в финал вышел из группы, куда также попали ПСЖ, Наполи и Црвена Звезда, а также прошел Баварию (1/8 финала), Порту (четвертьфинал) и Барселону (полуфинал);

Потерпел одно поражение в 23-х предыдущих поединках во всех турнирах при 17-ти победах. Занял второе место по итогам английской Премьер-лиги уходящего сезона. Не сможет рассчитывать на полузащитника Наби Кейта (травма).

Статистика знает 170 матчей между командами. В 79-ти сильнее был Ливерпуль, в 48-ми — Тоттенхэм. Еще в 43-х случаях победитель не определился.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Ливерпуль считается фаворитом — его победа оценивается коэффициентом 1,88, выигрыш Тоттенхэма — коэффициентом 4,40, ничья в основное время — коэффициентом 3,70.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

Теги:   ФК Ливерпуль Тоттенхэм Лига Чемпионов Футбол

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