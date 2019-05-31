Когда и где смотреть финал Лиги чемпионов Тоттенхэм — Ливерпуль Сегодня, 20:24 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Scott Heppell Ливерпуль второй год кряду играет в финале Лиги чемпионов REUTERS/Scott Heppell

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями финала Лиги чемпионов Тоттенхэм — Ливерпуль.



Финальный матч Лиги чемпионов Тоттенхэм (Англия) — Ливерпуль (Англия) начнется завтра, 1 июня, в 22.00 по киевскому времени в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать про Тоттенхэм накануне матча:

— на пути в финал вышел из группы, куда также попали Барселона, Интер и ПСВ, а также прошел Дортмунд (1/8 финала), Манчестер Сити (четвертьфинал) и Аякс (полуфинал);

— потерпел три поражения в шести предыдущих поединках во всех турнирах при двух победах;

— занял четвертое место по итогам английской Премьер-лиги уходящего сезона;

— под вопросом участие после травмы ведущего нападающего Харри Кэйна.

Что нужно знать про Ливерпуль накануне матча:

— на пути в финал вышел из группы, куда также попали ПСЖ, Наполи и Црвена Звезда, а также прошел Баварию (1/8 финала), Порту (четвертьфинал) и Барселону (полуфинал);

— потерпел одно поражение в 23-х предыдущих поединках во всех турнирах при 17-ти победах;

— занял второе место по итогам английской Премьер-лиги уходящего сезона;

— не сможет рассчитывать на полузащитника Наби Кейта (травма).

Ориентировочные составы:

Тоттенхэм: Льорис — Триппьер, Альдервейрельд, Вертонген, Роуз — Ваньяма, Сиссоко — Эриксен, Алли, Сон Хын Мин — Кейн

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане

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