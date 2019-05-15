Шахтер - Ингулец - 4:0. События по минутам финала Кубка Украины Вчера, 22:59 2304 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Шахтер может выиграть первый трофей в сезоне ФК Шахтер

НВ следит за ходом финального матча Кубка Украины между Шахтером и Ингульцом, а также - событиями вокруг него. Поединок состоится сегодня, 15 апреля, в 21.00 по киевскому времени.



Стартовые составы:

Шахтер: Шевченко - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Патрик, Антонио - Тете, Коваленко, Тайсон - Мораес

Запасные: Пятов, Хочолава, Степаненко, Дентиньо, Соломон, Нем, Кайоде

Ингулец: Сытников - Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб - Лупашко, Клименко, Коваленко, Щедрый - Запорожец - Мишуренко

Запасные: Шухман, Сула, Передистый, Акименко, Кучеренко, Козак, Сичинава

Матч состоится в 21.00 по киевскому времени на стадионе Славутич Арена в Запорожье. Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 2.

Шахтер: победил в 1/8 финала Олимпик, в четвертьфинале - Динамо, в полуфинале - Днепр-1. Не знает поражений в 13-ти предыдущих играх кряду во всех турнирах при 12-ти победах. Лидирует в Премьер-лиге с отрывом в 11 очков от главного преследователя Динамо.

Ингулец: впервые в истории вышел в финал, пройдя на пути к нему Колос, Мир, Мариуполь, Карпаты и Зарю. Потерпел одно поражение в девяти предыдущих поединках всех турниров при трех ничьих. Занимает седьмое место в Первой лиге и отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу на 12 очков.

Статистика пока не знает официальных матчей между этими командами.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Шахтеру - коэффициент на его победу равен 1,14, тогда как выигрыш Ингульца оценивается в 15,00, а ничья - в 7,00.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

90+2 минута. Финальный свисток! Шахтер - победитель Кубка Украины-2019!

90+2 минута. Ингулец не использовал свой последний шанс забить гол престижа - Шевченко потянул из угла ворот удар Коваленко со стандарта

89 минута. Козак отмахнулся от Нема, который держал его за футболку. Арбитр успокоил разъяренного игрока, а бразильцу показал желтую за фол

87 минута. Исмаили пробил выше ворот

84 минута. Козак заменил Щедрого

82 минута. Сичинава замешкался с ударом и пасом, и в итоге потерял мяч в перспективной атаке

80 минута. Щедрый накрутил Болбата и пробил по воротам - Шевченко среагировал. Кажется, второй удар Ингульца в створ

77 минута. Стойка спасла Ингулец от пятого гола после удара Нема!



75 минута. Исмаили парашютом забил пятый гол, но лайнсмен поднял флажок, фиксируя в бразильского защитника офсайд

74 минута. Ингулец выбежал в контратаку два в два, но Сичинава отдал неточную завершающую передачу

73 минута. Нем вышел вместо Тете

72 минута. Шахтер очень комфортно чувствует себя на поле, пошли бразильские финты и пяточки

69 минута. Никто не смог отобрать мяч у Тете и он отдал под удар Алану Патрику, но у полузащитника удар получился слишком слабым

67 минута. Замена в Ингульца: вместо Клименко на поле появился Кучеренко

65 минута. Таки влетает четвертый гол в ворота Ингульца. Тете отдал пас на Соломона, то убрал на замахе защитника и пробил в дальний угол - 4:0

63 минута. Тайсон обыгрался с Болбатом, но бразилец отдал завершающий пас в офсайд

62 минута. Двойная замена у Шахтера: вместо Коваленко вышел Соломон, а вместо Мораеса на поле появился Кайоде

58 минута. Сытников выбил мяч на угловой после удара Матвиенко на дальней штанге

56 минута. Несмотря на 0:3, Ингулец продолжает обороняться почти всей командой, только один форвард бродит в районе центрального круга

54 минута. Ух, едва четвертый не влетел в ворота Ингульца. Коваленко обыгрался с Мораесом и голкипер ногой парировал удар последнего!

51 минута. Игрок Ингульца залез у офсайд

50 минута. Исмаили опередил нападающего Ингульца и головой перевел мяч на угловой

49 минута. Защитник Ингульца заблокировал прострел Исмаили

48 минута. Коваленко получил предупреждение за фол на Клименко

Второй тайм начался!

Гол Тете, 28 минута



45+2 минута. Перерыв!



45+2 минута. Лупашко получил желтую карточку

45+1 минута. Третий гол влетает в ворота Ингульца! Тайсон вывел Мораеса один на один с голкипером и нападающий не оставил ему шансов, пробив точно в угол!

45 минута. Сытников кулаками парировал дальний выстрел Алана Патрика

43 минута. Игроки Шахтера долго организовывали атаку, но защитники Ингульца все-таки отобрали мяч у Тайсона

39 минута. 2:0! Исмаили сделал прострел, а защитники Ингульца снова забыли о Тете, который беспрепятственно отправил мяч в сетку

38 минута. Сытников парировал удар Тайсона!

37 минута. Не удается Ингульцу зацепиться за мяч

35 минута. Вынужденная замена в Ингульца: Мишуренко получил повреждения и вместо него вышел Сичинава

31 минута. Ингулец пытается отобрать мяч у Шахтера, но безуспешно

28 минута. Вот и треснула оборона Ингульца! Тайсон пробивал по воротах, но получился пас на Тете, который выбежал из-за спин защитников и пробил мимо голкипера!

27 минута. Ингулец обороняется почти всей командой

24 минута. Фонсека апеллирует к арбитру, требуя пенальти за фол на Исмаили

23 минута. Слабый удар получился у Мишуренко и голкипер Шахтера Шевченко без проблем забрал мяч



22 минута. Исмаили в одно касание выстрелил в ближний угол - очень неточно

19 минута. Ингулец выбежал в контратаку, но Коваленко запутался в собственных ногах и потерял мяч

18 минута. Сытников кулаком выбил мяч после навеса в исполнении Тете

17 минута. Игроки Ингульца сфолили на Тете вблизи собственной штрафной

14 минута. Сытников забрал мяч в ближнем углу после удара Исмаили

14 минута. Коваленко навесил на Мораеса, тот головой сбросил под удар в центр штрафной, но защитники Ингульца отбились

12 минута. Показалось, голкипер Сытников сбил Мораеса за пределами штрафной, но арбитр зафиксировал фол в атаке

10 минута. Щедрый немного опоздал с пасом на партнера по команде, который выходил на ударную позицию, и заработал только угловой

8 минута. Ингулец в атаке! Балан прорвался в штрафную, но прострел под удар партнеру перехватили "горняки"

7 минута. Мораес пробил из-за пределов штрафной, но прямо в руки голкиперу Ингульца

4 минута. Шахтер предсказуемо завоевал инициативу, но защитники Ингульца остановили прорыв Тете

2 минута. Чувствуется мандраж у футболистов Ингульца - ошибаются при передачах в простых ситуациях



Финал Кубка Украины начался!

Среди наиболее интересных номинаций - Юрий Вернидуб - лучший тренер, а Марлос лучший футболист



Матч, очевидно, начнется на несколько минут позже, поскольку вручают призы по итогам сезона в украинском футболе



Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: Шевченко - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Патрик, Антонио - Тете, Коваленко, Тайсон - Мораес

Запасные: Пятов, Хочолава, Степаненко, Дентиньо, Соломон, Нем, Кайоде

Ингулец: Сытников - Балан, Павлов, Ковалев, Синегуб - Лупашко, Клименко, Коваленко, Щедрый - Запорожец - Мишуренко

Запасные: Шухман, Сула, Передистый, Акименко, Кучеренко, Козак, Сичинава