Финал Кубка Либертадорес перенесли из-за нападения фанатов на автобус с футболистами - видео

Ответный матч финала Кубка Либертадорес (аналог европейской Лиги чемпионов) между аргентинскими клубами Ривер Плейт и Бока Хуниорс перенесли из-за нападения фанатов на автобус команды гостей.

Накануне фанаты забросали автобус Бока Хуниорс камнями и бутылками, в результате чего несколько футболистов получили травмы. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, от которого также пострадали не только фанаты, которые устроили беспорядки, но и футболисты, сообщает TyC Sports.

По предварительным данным пострадали пять спортсменов - Карлос Тевес, Агустин Альмендра, Мауро Сарате, Леонардо Хара и Пабло Перес. В частности, у последнего обнаружили осколок стекла в глазу.

В связи с инцидентом матч дважды переносили на более позднее время, но в итоге решили перенести встречу на воскресенье. Начало запланировано на 22:00 по киевскому времени. Первая игра, которая состоялась на стадионе Бока Хуниорс, завершилась со счетом 2:2.