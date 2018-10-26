ФИФА запретила матч чемпионата Испании Жирона - Барселона в США

Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила испанской Ла Лиге провести поединок своего первенства Жирона - Барселона в США.

Выступая на совете ФИФА президент этой организации Джанни Инфантино заявил, что выступает против, поэтому отказал в организации матча в американском Майами, сообщает Evening Standard.

"Совет ФИФА обсудил ситуацию. Мы отстаиваем проведение официальных матчей национальных чемпионатов в той стране (Испании - прим. НВ)", - отметил функционер.

Ранее СМИ узнали, что руководство Ла Лиги подписало контракт с компанией Relevent Sports и теперь несколько матчей первенства будут происходить на территории США и Канады.

Позже Королевская федерация футбола Испании запретила ведущему первенству страны провести матч Жирона - Барселона в Соединенных Штатах.

По информации медиа, федерация уведомила Ла Лигу, что той не удалось доказать соответствие проведения матча за океаном испанским и международным законам, а также подписанным с телевидением контрактам. Кроме того, организаторам турнира не удалось доказать то, что это не принесет ущерб остальным 18-ти участникам первенства.