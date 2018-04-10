ФИФА задумалось над изменением системы трансферов игроков - СМИ

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Будет рассматриваться вариант полной отмены системы аренды

Будет рассматриваться вариант полной отмены системы аренды

ФИФА может внести изменения в систему аренды футболистов, сообщает Football Italia

Возможные изменения собираются обсудить уже в октябре этого года.

Одной из главных реформ может стать система аренды игроков. Также будет рассматриваться вариант полной отмены системы аренды. 

Аренда задумывалась как возможность для молодых игроков получать игровое время в клубах ниже уровнем, однако ФИФА полагает, что сейчас систему используют в личных интересах.

"Большие" клубы подписывают большое количество молодых игроков лишь для того, чтобы отдавать их в аренды с последующей перепродажей. Таким образом, большинство из них не имеет даже шансов получить игровое время за первую команду. 

Например, в этом сезоне, Ювентус отдал в аренду 41 игрока, Удинезе 27, Челси 22, а Манчестер Сити - 18.

Из-за этого ФИФА планирует ввести ограничения на количество или полностью отменить возможность аренд.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино предложил программу по революционному изменению трансферного рынка и футбольных финансов. Ключевыми пунктами реформы должны стать отмена зимнего трансферного окна, сокращение летнего до начала чемпионатов, ограничение количества аренд, а также введение потолка зарплат.

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