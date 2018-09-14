ФИФА задумалась над ограничением количества арендованных игроков - медиа

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает возможность ограничить количество переходящих на правах аренды игроков, сообщает Transfermarkt со ссылкой на Bild.

По информации издания, в организации рассматривают вариант, согласно которому клубы смогут отдавать не больше восьми исполнителей в аренду.

При этом, отмечает медиа, ФИФА задумывается над тем, чтобы в один и тот же клуб могли уйти не больше трех-четырех футболистов на правах такого соглашения.

В то же время, Международная федерация футбола готова сделать исключение только для талантливых воспитанников клуба, чей возраст не превышает 21 год.

Как указывает издание, в случае вступления в силу такого ограничения, наибольшее влияние ощутят Челси и Ювентус, поскольку на сегодня они отпустили в аренду 40 и 26 игроков соответственно.

Ранее ФИФА опубликовала отчет, согласно которому летом 2018 года расходы клубов со всего мира на новых игроков превысили 5,44 миллиарда долларов, что на 730 миллионов долларов больше, нежели было потрачено летом прошлого года.