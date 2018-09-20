ФИФА презентовала новый рейтинг национальных сборных

Сборная Украины совершила наибольший прогресс среди всех команд в сентябрьском рейтинге

Международная федерация футбола (ФИФА) представила сентябрьский рейтинг национальных команд.

В обновленном ранжире на официальном сайте организации сборная Украины поднялась на шесть строчек с 1483 очками и теперь занимает 29-ю позицию. Это наибольший месячный прогресс во всем списке.

Тем самым подопечные Андрея Шевченко обошли в рейтинге национальные команды Коста-Рики, Исландии, Ирана, Венесуэлы, Парагвая, а также Ирландии.

Новым лидером ранжира стала сборная Бельгии, которая на 0,13 балла обошла предыдущую лучшую команду в списке Францию. Третьей остается Бразилия.

В остальном топ-10 не претерпела изменений, где позиции с четвертой по 10-ю соответственно занимают: Хорватия, Уругвай, Англия, Португалия, Швейцария, Испания и Дания.

В августовском рейтинге на сборная Украины сохранила за собой 35-е место с 1468 очками.