ФИФА представила новый рейтинг национальных сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) презентовала октябрьский рейтинг национальных команд.

В обновленном ранжире на официальном сайте организации сборная Украины с 1490 очками поднялась на две позиции и теперь занимает 27-е место.

Тем самым подопечные Андрея Шевченко обошли в рейтинге национальные команды Северной Ирландии и Словакии. С последней желто-синие попали в одну группу Лиги наций.

Единоличным лидером ранжира стала сборная Бельгии, которая оттеснила на вторую строчку Францию. Третьей остается команда Бразилии.

Позиции рейтинга с четвертой по 10-ю соответственно занимают: Хорватия, Англия, Уругвай, Португалия, Швейцария, Испания и Дания.

Согласно сентябрьскому ранжиру сборная Украины поднялась на шесть строчек с 1483 очками и заняла 29-ю строчку. После этого желто-синие переиграли со счетом 1:0 команду Чехии и завоевали путевку в элитный дивизион Лиги наций благодаря победе в своей группе, где также выступает Словакия.