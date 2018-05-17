ФИФА представила новый рейтинг национальных сборных

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Сборная Украины удержалась на 30-м месте

Сборная Украины удержалась на 30-м месте

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала майский рейтинг национальных команд.

Согласно официальному сайту организации, сборная Украины сохранила за собой 30-ю позицию, набрав 777 очков.

Лидирует по-прежнему Германия, у которой 1544 балла, на втором месте - Бразилия с 1384-мя пунктами. Третья - Бельгия, в чьем активе 1346 очков.

Строчки с десятой по четвертое занимают сборные: Португалии, Аргентины, Швейцарии, Франции, Испании, Чили и Польши.

В апрельском рейтинге сборная Украины поднялась на пять позиций и заняла 30-е место. Тем самым ей удалось обойти Иран, Сербию, Шотландию и Парагвай.

НВ сообщал, что в мартовском рейтинге сборная Украины занимала 35-ю позицию

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