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ФИФА представила итоговый рейтинг национальных сборных

Сегодня, 17:26
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Украина удержалась в топ-30 сборных мира

Фото: ФФУ

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала рейтинг национальных команд по итогам 2018 года.

В представленном ранжире на официальном сайте организации сборная Украины с 1482 очками сохранила за собой 28-ю позицию.

Подопечные Андрей Шевченко уступают один пункт 27-й в списке - команде Словакии. Сразу же вслед за ними находятся соперник желто-синих в отборе на Евро-2020 Сербия, а также Иран, которые с 1481 баллом делят 29-ю строчку.

Как и прежде, лидирует в рейтинге с 1727 очками сборная Бельгии. Вторую позицию занимает Франция (1726), на третьем -Бразилия (1676).

В топ-10 также входят (места с третьего по 10-е): Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания и Дания.

В ноябрьском рейтинге сборная Украины опустилась на одну позицию, заняв 28-ю строчку. После этого национальная команда не проводила матчей.

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