ФИФА подтвердила запрет на регистрацию новых игроков для Челси Вчера, 20:51 962 Цей матеріал також доступний українською Reuters/John Sibley Челси не сможет регистрировать новых игроков до лета 2020-го года Reuters/John Sibley

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила апелляцию Челси на решение о запрете регистрировать новых игроков в ближайшие два трансферных окна.



По решению апелляционного комитета организации, сообщает сайт ФИФА, английский клуб не сможет регистрировать новичков летом 2019-го и зимой 2020-го годов, а также заплатит штраф в чуть более 500 тысяч евро.

При этом ему разрешено отпускать футболистов в другие команды. Запрет не распространяется на женский и футзальный Челси.

На своем официальном сайте английский клуб опроверг выводы апелляционного комитета ФИФА, а также заявил о намерении обжаловать его решение в Спортивном арбитражном суде.

В феврале ФИФА запретила Челси регистрировать новых игроков в ближайшие два трансферных окна за нарушение регламента по переходам и регистрации несовершеннолетних футболистов.

Как отмечает организация, было зафиксировано 29 эпизодов с нарушением регламента по трансферам и регистрации игроков.