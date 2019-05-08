#
Маша Ефросинина
Жизнь без стресса. Как я медитирую и что мне это дает
Ульяна Супрун
8 фактов. Что нужно знать об алкоголе
Светлана Ройз
Тема, о которой не говорят
Сергей Фурса
Что Коломойский предлагает Украине?
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

ФИФА подтвердила запрет на регистрацию новых игроков для Челси

Вчера, 20:51
962
Цей матеріал також доступний українською
ФИФА подтвердила запрет на регистрацию новых игроков для Челси - фото

Reuters/John Sibley

Челси не сможет регистрировать новых игроков до лета 2020-го года

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила апелляцию Челси на решение о запрете регистрировать новых игроков в ближайшие два трансферных окна.

По решению апелляционного комитета организации, сообщает сайт ФИФА, английский клуб не сможет регистрировать новичков летом 2019-го и зимой 2020-го годов, а также заплатит штраф в чуть более 500 тысяч евро.

При этом ему разрешено отпускать футболистов в другие команды. Запрет не распространяется на женский и футзальный Челси.

На своем официальном сайте английский клуб опроверг выводы апелляционного комитета ФИФА, а также заявил о намерении обжаловать его решение в Спортивном арбитражном суде.

В феврале ФИФА запретила Челси регистрировать новых игроков в ближайшие два трансферных окна за нарушение регламента по переходам и регистрации несовершеннолетних футболистов.

Как отмечает организация, было зафиксировано 29 эпизодов с нарушением регламента по трансферам и регистрации игроков.

Теги:   Трансферы ФК Челси ФИФА Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 00:39

img
Ливерпуль - Барселона. Видео голов и обзор матча
12465
Футбол

7 мая, 23:55

img
Ливерпуль - Барселона 4:0. События по минутам матча Лиги чемпионов
10438
Футбол

Сегодня, 00:00

img
Аякс - Тоттенхэм 2:3. События по минутам матча Лиги чемпионов
10241

Главное

События

Вчера, 21:15

img
Хроника. Как в Украине прошел День памяти и примирения
Футбол

Сегодня, 00:23

img
Тоттенхэм на последних секундах вышел в финал Лиги чемпионов
Страны

Вчера, 12:57

img
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Шереметьево