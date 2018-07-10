ФИФА оштрафовала Вукоевича

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение оштрафовать помошника тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (порядка 370 тысяч гривен).
В ФИФА напомнили, что Хорватский футбольный союз и сам Вукоевич извинились за инцидент.
7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.
"Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказали они в своем видеообращении.
В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде за это предупреждение, а Вукоевич был уволен с поста скаута сборной Хорватии.
Украинские фанаты поддержали Виду и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook.
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