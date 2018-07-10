10 июля 2018, вторник

ФИФА оштрафовала Вукоевича

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Вукоевич оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков
Фото: Ognjen Ogi Vukojevic via Facebook

Вукоевич оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение оштрафовать помошника тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков (порядка 370 тысяч гривен).

В ФИФА напомнили, что Хорватский футбольный союз и сам Вукоевич извинились за инцидент.

7 июля сборная Хорватии одержала победу над российской сборной на ЧМ-2018 в России. Бывшие хорватские игроки ФК Динамо Домагой Вида (забивший мяч в ворота россиян) и Огнен Вукоевич посвятили победу над Россией в ходе ЧМ-2018 Украине и киевскому клубу.

"Слава Украине! Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!", — сказали они в своем видеообращении.

В ответ ФИФА вынесла Домагою Виде за это предупреждение, а Вукоевич был уволен с поста скаута сборной Хорватии.

Украинские фанаты поддержали Виду и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook

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