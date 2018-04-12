ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных

Сборная Украины поднялась на пять позиций

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала апрельский рейтинг национальных команд.

Согласно официальному сайту организации, сборная Украины с 777 очками поднялась на пять позиций и теперь занимает 30-е место. Тем самым ей удалось обойти Иран, Сербию, Шотландию и Парагвай.

Лидером с 1533 баллами остается команда Германии. Вторая строчка у Бразилии, которая набрала 1384 пункта. Поднявшись на две позиции, третьей стала Бельгия с 1346 очками.

Места с четвертого по десятое занимают: Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Испания, Чили и Польша, которая опустилась на четыре строчки.

НВ сообщал, что в мартовском рейтинге сборная Украины занимала 35-ю позицию.

В ноябре желто-синие с 30-го опустились на 35-е место. В сентябрьском рейтинге ФИФА подопечные Андрея Шевченко занимали 24-ю строчку.