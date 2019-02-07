Остап Сливинский
Математика ненависти
Мустафа Найем
За что мстят Супрун
Кристина Бердинских
Рекорды гонки-2019
Богдан Яременко
Политический шум вокруг НАТО
Спецтема: Выборы президента Украины

ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных

Сегодня, 13:36
441
Цей матеріал також доступний українською

ФФУ

Сборная Украины опустилась на два места в рейтинге

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных команд.

В представленном ранжире на официальном сайте организации сборная Украины с 1482-мя очками опустилась с 28-го на 30-е место.

Подопечные Андрея Шевченко сдали свои позиции в результате прогресса национальных команд Ирана и Японии, которые поднялись на 22-ю и 27-ю строчки соответственно.

В топ-20 никаких изменений не произошло. Как и прежде, лидирует в рейтинге с 1727 очками сборная Бельгии. Второй остается Франция (1726), третьей - Бразилия (1676).

Другие позиции в топ-10 занимают (места с третьего по 10-е): Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания и Дания.

В итоговом рейтинге 2018-го года сборная Украины с 1482 очками сохраняла за собой 28-ю позицию.

Теги:   Сборная Испании Сборная Швейцарии Сборная Португалии Сборная Англии Сборная Хорватии Сборная Бразилии Сборная Франции Сборная Бельгии Сборная Украины Рейтинг ФИФА Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Вчера, 21:04

article_img
Шедевр в разрезе. Самый дорогой стадион Европы стоимостью более €1 млрд
3855
Страны

Сегодня, 09:17

article_img
Авиакатастрофа с футболистом Салой: из воды достали одно тело
964
Футбол

5 февраля, 20:36

article_img
Футбол не связан с политикой. Украинский защитник объяснил, почему перешел в российский клуб
927

Главное

Компании/Рынки

Сегодня, 14:18

article_img
В Укрзализныце заявили о необходимости вдвое поднять цены на билеты
Политика

Вчера, 19:07

article_img
Заявления Медведчука по Донбассу проверит лингвистическая экспертиза – Луценко
Страны

Вчера, 23:37

article_img
Россия начала сомневаться в том, что Мадуро удержит власть - Bloomberg

Выбор редакции

Экономика

Сегодня, 14:09

article_img
Бедные и богатые. Насколько значительно расслоение общества в Украине
Искусство

Сегодня, 08:05

article_img
Новая тайна. Рецензия на психологический триллер с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом Все знают
Футбол

Вчера, 21:04

article_img
Шедевр в разрезе. Самый дорогой стадион Европы стоимостью более €1 млрд