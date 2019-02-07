ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных Сегодня, 13:36 441 Цей матеріал також доступний українською ФФУ Сборная Украины опустилась на два места в рейтинге ФФУ

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных команд.



В представленном ранжире на официальном сайте организации сборная Украины с 1482-мя очками опустилась с 28-го на 30-е место.

Подопечные Андрея Шевченко сдали свои позиции в результате прогресса национальных команд Ирана и Японии, которые поднялись на 22-ю и 27-ю строчки соответственно.

В топ-20 никаких изменений не произошло. Как и прежде, лидирует в рейтинге с 1727 очками сборная Бельгии. Второй остается Франция (1726), третьей - Бразилия (1676).

Другие позиции в топ-10 занимают (места с третьего по 10-е): Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания и Дания.