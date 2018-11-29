ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) представила ноябрьский рейтинг национальных команд.

В обновленном списке на официальном сайте организации сборная Украины с 1482 очками опустилась на одну позицию и сейчас занимает 28-ю строчку.

Подопечные Андрея Шевченко уступили 27-ю позицию национальной команде Словакии, у которой на один балл больше. Сразу за желто-синими с 1481 пунктом следует Иран.

Лидером рейтинга с 1727 очками остается сборная Бельгии. На втором месте находится Франция (1726). Третью строчку занимает Бразилия (1676).

Позиции рейтинга с четвертой по 10-ю соответственно занимают: Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания и Дания.

В октябрьском ранжире сборная Украины с 1490 очками улучшила свои позиции и была 27-й национальной командой планеты. После этого она проиграла Словакии (1:4) заключительный матч группы в Лиге наций и сыграла вничью против Турции (0:0) в товарищеской встрече.