ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) представила ноябрьский рейтинг национальных команд.
В обновленном списке на официальном сайте организации сборная Украины с 1482 очками опустилась на одну позицию и сейчас занимает 28-ю строчку.
Подопечные Андрея Шевченко уступили 27-ю позицию национальной команде Словакии, у которой на один балл больше. Сразу за желто-синими с 1481 пунктом следует Иран.
Лидером рейтинга с 1727 очками остается сборная Бельгии. На втором месте находится Франция (1726). Третью строчку занимает Бразилия (1676).
Позиции рейтинга с четвертой по 10-ю соответственно занимают: Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания и Дания.
В октябрьском ранжире сборная Украины с 1490 очками улучшила свои позиции и была 27-й национальной командой планеты. После этого она проиграла Словакии (1:4) заключительный матч группы в Лиге наций и сыграла вничью против Турции (0:0) в товарищеской встрече.
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