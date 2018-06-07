ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных

После ничьей с Марокко и победы над Албанией Украина сдала пять позиций в рейтинге

Международная федерация футбола (ФИФА) представила июньский рейтинг национальных команд.

Согласно официальному сайту организации, сборная Украины потеряла пять позиций и теперь занимает 35-ю строчку с 733 очками.

Тем самым подопечных Андрея Шевченко обошли национальные команды Румынии, Ирландии, Парагвая, Венесуэлы и Сербии.

Лидером рейтинга с 1544 баллами остается Германия. Места со второго по седьмое, как и раньше, занимают Бразилия, Бельгия, Португалия, Аргентина, Швейцария и Франция.

Польша поднялась на восьмую позицию, из-за чего две строчки потеряла Испания, которая теперь находится на 10-м месте позади девятой Чили.

В мае сборная Украины занимала 30-е место с 777 очками. После этого желто-синие в товарищеских встречах сыграли вничью с Марокко и обыграли Албанию.