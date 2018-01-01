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ФИФА обнародовала сумму премиальных Динамо и Шахтеру за ЧМ-2018

Сегодня, 19:10
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Йосип Пиварич представлял Динамо на ЧМ-2018

Киевское Динамо и донецкий Шахтер получат от ФИФА больше 1 млн американских долларов на двоих за участие игроков команд в составе своих сборных на чемпионате мира-2018.

Динамо получит от ФИФА 484 тысячи долларов, а Шахтер - 537 тысяч, сообщает официальный сайт организации.

Наибольшую компенсацию получат клубы английской Премьер-лиги - 37,4 млн долларов, а лидером среди клубов стал Манчестер Сити, который получит от ФИФА 5 млн долларов.

Вслед за английскими клубами идут испанские, которые заработали 22,6 млн долларов, а больше всего среди представителей Примеры получит мадридский Реал - 4,8 млн долларов.

На третьем месте по доходам от ЧМ-2018 оказались представители немецкого чемпионата - 18,9 млн долларов. Гранд Бундеслиги Бавария получит 2,6 млн американской валюты.

Напомним, чемпионом мира-2018 стала сборная Франии, которая в финале обыграла команду Хорватии со счетом 4:2.

Теги:   ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер ЧМ-2018

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