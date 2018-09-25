ФИФА назвала символическую сборную 2018 года и победителей в индивидуальных номинациях

На церемонии в Лондоне кроме лучшего футболиста 2018 года ФИФА назвала символическую сборную, лучшего тренера, лучшего вратаря, лучшую футболистку, женщину-тренера и обладателя премии Пушкаша за лучший гол года.
Как сообщает официальный сайт ФИФА, атакующий полузащитник Ливерпуля Мохаммед Салах стал автором лучшего гола сезона. ФИФА отметила его гол в ворота английского Эвертона. В номинации лучший тренер победил наставник сборной Франции Дидье Дешам, который со своей национальной командой стал чемпионом мира 2018 года. Лучшим голкипером был признан страж ворот Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа.
Бразильянка Марта стала лучшей футболисткой. Рейнольде Педрос, которая тренирует Лион, победила в номинации лучшая женщина-тренер.
Сборная года по версии ФИФА: Де Хеа (МЮ), Алвес (ПСЖ), Варан (Реал), Рамос (Реал), Марсело (Реал), Канте (Челси), Модрич (Реал), Азар (Челси), Месси (Барселона), Мбаппе (ПСЖ), Роналду (Ювентус).
ФИФА также отметила лучших болельщиков - ими стали фанаты сборной Перу.
Лучшим игроком 2018 был признан полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич.
Ранее стало известно, что церемонию награждения ФИФА пропустят Криштиану Роналду и Лионель Месси.
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