24 сентября 2018, понедельник

ФИФА назвала лучшего футболиста 2018 года

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Лука Модрич обошел Роналду и Салаха
Фото: ФИФА

Лука Модрич обошел Роналду и Салаха

Полузащитник Реала и сборной Хорватии Лука Модрич был признан лучшим игроком 2018 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА. Кроме Луки Модрича на звание лучшего футболиста претендовали полузащитник Ливерпуля Мохаммед Салах и нападающий Ювентуса Криштиану Роналду.

Впервые за 10 лет награду получил не Криштиану Роналду или Лионель Месси. Последний раз такое было в 2007 году, когда победил бразилец Кака.

Ранее стало известно, что церемонию награждения ФИФА пропустят Криштиану Роналду и Лионель Месси.

В конце августа УЕФА признал Луку Модрича лучшим игроком сезона 2017/2018. Перед этим футболист был признан лучшим игроком чемпионата мира-2018, где он со сборной Хорватии завоевал серебряные награды турнира.

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