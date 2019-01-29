ФИФА намекнула на оффшорные махинации Динамо по делу экс-игрока клуба Вчера, 22:32 481 Цей матеріал також доступний українською EPA Лэнс покинул Динамо в 2015 году EPA

Международная федерация футбола (ФИФА) согласилась с претензиями экс-игрока Динамо Джермейна Лэнса к Динамо в связи с задолженностью по зарплате, сообщает Sport Arena.

Лэнс обратился в ФИФА в июле 2017 года, потребовав от Динамо погасить долг по заработной плате в размере около 241 тысяч евро и валютную разницу в размере 19315 евро.



Также голландец потребовал 50 тысяч долларов невыплаченной премии, выплату за аренду квартиру в размере 8 тысяч долларов и обвинил бывший клуб в невыплате налогов.



Как говорится в заявлении, ФИФА согласилась с претензиями Лэнса, но не может требовать от Динамо деньги и вмешиваться в налоговые дела, поскольку финансовые выплаты происходили через оффшоры.

В конце 2016 года СМИ сообщали, что Динамо уклонилось от выплаты налогов в размере 30 млн долларов. В ответ на это Динамо опубликовало отчет о выплаченных налогах. Согласно ему, за предыдущие три года (2013-2016) киевский клуб заплатил 287,5 миллиона гривен налогов.

Позже Президент Динамо Игорь Суркис опроверг информацию, что клуб уклоняется от уплаты налогов и футболисты не получают деньги в конвертах.

В июля 2015 года Лэнс покинул Динамо и перешел в английский Сандерленд. Позже футболист перешел в турецкий Фенербахче, а теперь выступает в составе другого турецкого клуба - Бешикташе.