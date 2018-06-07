07 июня 2018, четверг

ФИФА лишила Россию возможности создать фан-зоны ЧМ-2018 в Крыму

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ФИФА ни запрещала, ни разрешала устанавливать фан-зоны ЧМ-2018 в Крыму

ФИФА ни запрещала, ни разрешала устанавливать фан-зоны ЧМ-2018 в Крыму

Международная федерация футбола (ФИФА) не предоставила разрешения на открытие официальных фан-зон чемпионата мира по футболу в аннексированном Россией Крыму, сообщил российский "министр" курортов и туризма полуострова Вадим Волченко.

"Мы... не получили ответа. Такая своеобразная позиция - нет ни отказа, ни ответа. Придраться вроде не к чему, но по сути - это запрет на официальные фан-зоны чемпионата мира по футболу", - цитирует его российское РИА Новости, которую цитирует Крым.Реалии.

В то же время он добавляет, что "неофициальная трансляция" футбольного чемпионата повлечет за собой санкции.

Также ФИФА запретила российской певице и поклоннице террористов Юлии Чичериной выступать на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону.

Стоит отметить, что четкой позиции на сайте Международной федерации бизнеса в отношении вопроса фан-зан в Крыму нет.

Известно, что 5 тысяч граждан Украины приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018 несмотря на политическую ситуацию.

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