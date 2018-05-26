ФФУ реализует билеты на финал Лиги чемпионов через спекулянтов – СМИ

ФФУ продает через спекулянтов билеты на финал Лиги чемпионов, пишут СМИ

Федерация футбола Украины продает свою квоту билетов на финал Лиги чемпионов через спекулянтов, которые завышают цены в несколько раз, сообщает Sport Arena.

По информации издания, на билетах украинской футбольной федерации стоит метка FFU, тогда как на билетах, которые реализовывала УЕФА в свободный доступ - General Public. Билеты по квоте Реала и Ливерпуля обозначаются названиями клубов, соответственно.

Отмечается, что продавать билеты таким образом - это инициатива некоторых чиновников федерации.

Финальный матч Лиги Чемпионов, в котором сыграют мадридский Реал и английский Ливерпуль состоится 26 мая на НСК Олимпийском в Киеве.