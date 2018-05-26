26 мая 2018, суббота

ФФУ реализует билеты на финал Лиги чемпионов через спекулянтов – СМИ

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ФФУ продает через спекулянтов билеты на финал Лиги чемпионов, пишут СМИ

ФФУ продает через спекулянтов билеты на финал Лиги чемпионов, пишут СМИ

Федерация футбола Украины продает свою квоту билетов на финал Лиги чемпионов через спекулянтов, которые завышают цены в несколько раз, сообщает Sport Arena.

По информации издания, на билетах украинской футбольной федерации стоит метка FFU, тогда как на билетах, которые реализовывала УЕФА в свободный доступ - General Public. Билеты по квоте Реала и Ливерпуля обозначаются названиями клубов, соответственно.

Отмечается, что продавать билеты таким образом - это инициатива некоторых чиновников федерации.

Финальный матч Лиги Чемпионов, в котором сыграют мадридский Реал и английский Ливерпуль состоится 26 мая на НСК Олимпийском в Киеве.

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