ФФУ прокомментировала скандальный невыход молодежной сборной Украины на Евро из-за технического поражения

Глава комитета национальных сборных Украины Федерации футбола Мирон Маркевич убежден, что виновные в техническом поражении сборной Украины в возрасте до 17 лет, из-за которого та не вышла на Евро-2018, должны быть наказаны.

Функционер констатировал, что банальная невнимательность или откровенно недобросовестное отношение к своим обязанностям свели на нет усилия для достижения результата, сообщает официальный сайт ФФУ.

"Трудно комментировать такую ​​ситуацию. Футболисты сборной отдают все силы на поле, приобретают такие необходимые очки и право на выход в финальную стадию Евро-2018, но теряют его из-за халатности менеджмента команды", - отметил Маркевич.

Представитель ФФУ выразил сожаление, что изменить ситуацию уже нельзя, но пообещал изучение всех обстоятельств этой ситуации на ближайшем заседании комитета национальных сборных, а также - принятие кадровых решений.

Накануне УЕФА засчитал техническое поражение сборной Украины U-17 в матче со сборной Сербии в рамках элит-раунда отбора на Евро-2018 за то, что на поле появились игроки Николай Ярош и Роман Бодня, которые в предыдущих двух поединках квалификации против Ирландии и Испании получили желтые карточки, из-за которых не имели права играть.

Федерация Сербии подала апелляцию, которую удовлетворили, и получила победу, а украинцам засчитали техническое поражение. С учетом этого результата, Украина занимает третье место в группе с двумя очками и не проходит отбор на чемпионат Европы, а сборная Сербии, которая набрала семь очков, вышла на Евро.