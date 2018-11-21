21 ноября 2018, среда

ФФУ пожизненно дисквалифицировала шесть воспитанников клуба Премьер-лиги за договорные матчи - СМИ

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Лука Надирадзе пожизненно отстранен от футбола - медиа
Фото: ФК Олимпик

Лука Надирадзе пожизненно отстранен от футбола - медиа

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение пожизненно отстранить от игры шестерых воспитанников участника Премьер-лиги Олимпика, сообщает FootballHub.

По информации портала, речь идет о Назаре Единаке (выступают в третьей лиге Польши), Вадиме Счастливцеве (Авангард), Владиславе Писковом, Артеме Козлове, Луке Надирадзе (все - Сумы) и Богдане Степаненко (Буковина).

Медиа опубликовало гол Луки Надирадзе в свои ворота в матче 17-го тура Первой лиги против Зирки. Футболист появился на замену на 27-й минуте и сделал счет 3:2 в пользу соперника на 87-й минуте, срезав мяч в собственную рамку.

Согласно данным FootballHub, этот матч показался подозрительным и УЕФА, который прислал ФФУ рапорт, где указал на высокую вероятность фиксированного результата.

НВ сообщал, что Олимпик использовал фейковую новость для ответа на обвинения главы комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранки в проведении договорных матчей на уровне молодежных команд.

Ранее официальный сайт ФФУ опубликовал заявление главы комитета по этике и честной игре организации, в котором тот сообщил о недовольстве ряда клубов Премьер-лиги его действиями на своем посту, из-за чего те якобы начали проводить опрос и собирать подписи относительно выражения недоверия функционеру.

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