ФФУ пожизненно дисквалифицировала шесть воспитанников клуба Премьер-лиги за договорные матчи - СМИ

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение пожизненно отстранить от игры шестерых воспитанников участника Премьер-лиги Олимпика, сообщает FootballHub.
По информации портала, речь идет о Назаре Единаке (выступают в третьей лиге Польши), Вадиме Счастливцеве (Авангард), Владиславе Писковом, Артеме Козлове, Луке Надирадзе (все - Сумы) и Богдане Степаненко (Буковина).
Медиа опубликовало гол Луки Надирадзе в свои ворота в матче 17-го тура Первой лиги против Зирки. Футболист появился на замену на 27-й минуте и сделал счет 3:2 в пользу соперника на 87-й минуте, срезав мяч в собственную рамку.
Бачили цей гол? Він зацікавив навіть УЄФА. Це вихованець Олімпіка Лука Надірадзе вже за Суми забиває у свої ворота в матчі проти Зірки. Великі дисциплінарні подробиці - незабаром на @FootballHub_Ua ???? pic.twitter.com/fNH6JS8JzN— FootballHub (@FootballHub_Ua) 21 ноября 2018 г.
Согласно данным FootballHub, этот матч показался подозрительным и УЕФА, который прислал ФФУ рапорт, где указал на высокую вероятность фиксированного результата.
НВ сообщал, что Олимпик использовал фейковую новость для ответа на обвинения главы комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранки в проведении договорных матчей на уровне молодежных команд.
Ранее официальный сайт ФФУ опубликовал заявление главы комитета по этике и честной игре организации, в котором тот сообщил о недовольстве ряда клубов Премьер-лиги его действиями на своем посту, из-за чего те якобы начали проводить опрос и собирать подписи относительно выражения недоверия функционеру.
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