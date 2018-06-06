ФФУ ответила на обвинения Динамо по делу о мошенничестве, связанном с переходом Ярмоленко в Боруссию

Федерация футбола Украины (ФФУ) отрицает обвинения со стороны Динамо по делу о платеже солидарности за переход полузащитника Андрея Ярмоленко из киевского клуба в Боруссию, в рамках которого следствие подозревает мошенничество, где неустановленные лица завладели суммой в 150 тысяч евро.

В ответ на претензии со стороны киевского клуба о том, что ФФУ направила ему три разных паспорта футболиста, куда вносились постоянные правки, менялись даты и добавлялись новые претенденты на платежи, организация заявила, что внесение изменений в паспорт происходило в несколько этапов в течение трех месяцев, поскольку все данные, которые были переданы СДЮШОР Юность, требовали тщательной проверки.

Федерация отметила, что в своем письме от 10 мая 2018 сообщила Динамо, что единственной действующей редакцией паспорта Ярмоленко является паспорт от 21 ноября 2017 года, поэтому все подсчеты должны осуществляться на его основе.

"Поэтому считаем обвинения со стороны Динамо в адрес ФФУ безосновательны", - говорится в заявлении.

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Накануне киевский клуб заявил, что в результате отсутствия конкретных юридических лиц в паспорте футболиста, который предоставлялся ФФУ, он стал заложником несогласованных действий двух юридических лиц, которые после смены директора СДЮШОР конфликтуют.

Сообщалось, что Следственное управление Главного управления Национальной полиции Украины в Черниговской области расследует уголовное производство от 21 марта по признакам мошенничества, связанного с переходом полузащитника Андрея Ярмоленко из Динамо в Боруссию Дортмунд.

Следствие подозревает мошенничество, в котором неустановленные лица завладели суммой в 150 тысяч евро. ОО Черниговский областной футбольный клуб Юность по неизвестным причинам получила часть платежа солидарности от Динамо в размере 4,8 млн гривен, которые должны были перечислить СДЮШОР Юность, чьим воспитанником является футболист. По регламенту ФИФА, пять процентов от суммы трансфера, которые называют платежом солидарности, должны направляться на развитие спортивных школ и футбольных клубов, где воспитывался и выступал игрок.

Позже президент Динамо Игорь Суркис опроверг, что существовали какие-то схемы хищения средств. Он добавил, что вопросы нужно задавать тому, кто был на месте предыдущего директора школы, а киевский клуб заплатил туда, куда ему сказали - черниговской детско-юношеской школе, где воспитывался Ярмоленко.