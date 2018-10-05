05 октября 2018, пятница

ФФУ отреагировала на вброс о товарищеском матче сборной Украины против России

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Сборная Украины не намерена проводить товарищеский матч с Россией
Фото: ФФУ

Сборная Украины не намерена проводить товарищеский матч с Россией

Федерация футбола Украины отреагировала на вброс о возможном проведении матча национальной сборной Украины против России, который распространила организация Sport for all.

На своей странице в Facebook пресс-служба организации иронично ответила, что в нынешних условиях с Россией Украина проведет товарищеский матч только после того, как сыграет против сборной Марса.

Также в ФФУ призвали больше узнать о главе организации Sport for all Янисе Кузинсе и его отношении к "русскому миру".

"Анонс матча Украина — страна-агрессор с "инициативы организации Sport for all" распространило немало украинских и еще больше российских СМИ. Это действительно было смешно! Хотите посмеяться еще? Найдите в поисковиках информацию о главе Sport for all Янисе Кузинсе. В частности, его высказывания на тему русского мира… Далее без комментариев…", - сказано в сообщении.

Также к комментарию ФФУ прикрепила легендарный гол Андрея Шевченко, который был забит в последнем на данный момент матче между командами, который состоялся 9 октября 1999 года и завершился со счетом 1:1.

Напомним, организация Sport for all предложила провести матч сборных России и Украины на нейтральной территории в качестве жеста о том, что спорт и футбол находятся вне политики.

Следующий матч сборная Украины проведет против Италии 10 октября.

На этой неделе главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список футболистов, которые будут готовиться к товарищескому матчу против Италии и поединку Лиги наций с Чехией.

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