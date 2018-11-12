ФФУ отреагировала на срыв пресс-конференции известного журналиста о коррупции в организации

Олега Скупинского и Артема Франкова облили кефиром во время пресс-конференции

Федерация футбола Украины (ФФУ) опубликовала официальное заявление по поводу срыва пресс-конференции известного журналиста Артема Франкова по поводу коррупции в организации.

На своей официальной странице в Facebook организация сообщила, что не имеет отношения к этому происшествию, но в то же время отметила, что Франков и другой спикер - адвокат Олег Скупинский - собирались сделать ложные обвинения в адрес ФФУ.

"Сегодня во время пресс-конференции Франкова и Скупинского, главной целью которой было тиражирование ложных обвинений в адрес федерации и ее руководства, в зал ворвалась группа неизвестных в масках, которые устроили дешевый спектакль, имитируя срыв пресс-конференции. Спикеры мероприятия сразу же заявили, что за хулиганскими действиям молодчиков "скрываются их оппоненты из ФФУ". Подчеркиваем, что ФФУ не имеет никакого отношения к организации этого спектакля!", - сказано в заявлении.

ФФУ уверена, что правильной позицией в этой ситуации будет отсутствие реакции на выпады оппонентов.

"Из-за отсутствия в словах и действиях заказчиков и исполнителей этой кампании малейшего объективного основания, ФФУ не считает нужным реагировать на подобные выпады", - заявили в ФФУ.

В понедельник, 12 ноября, на пресс-конференции, посвященной коррупции в Федерации футбола Украины, неизвестные в балаклавах облили кефиром главного редактора журнала Футбол Артема Франкова.

Ранее программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ во время закупки оборудования для завода по производству искусственных полей.

По данным журналистов, Павелко лично летал в страну Персидского залива, где зарегистрирована фирма-прокладка. Там он встречался с ее номинальным директором.

В свою очередь, функционер и нардеп от БПП заявил, что названную расследованием фирмой-прокладкой S.D.T FZE порекомендовала компания Polytan, которая производит искусственные поля.