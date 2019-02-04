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ФФУ не включила Ракицкого в состав сборной Украины после его переезда в Россию

Сегодня, 18:56
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ФФУ

Ракицкий (в желтом) отсутствует в составе сборной Украины

Федерация футбола Украины (ФФУ) не включила защитника Ярослава Ракицкого в состав сборной Украины после его перехода из Шахтера в российский Зенит.

Согласно обновленному списку игроков национальной команды, опубликованном на официальном сайте ФФУ, в нем не оказалось экс-оборонца Шахтера.

Кроме того, в нем отсутствует другой украинский защитник, который переехал для выступлений в Россию за местный Енисей - Олег Данченко. 

Как сообщает Tribuna.com, состав сборной также не включает: защитников Евгения Хачериди (ПАОК), Эдуарда Соболя (Яблонец), Ивана Ордеца (Шахтер), Артема Шабанова (Динамо), а также нападающих Артема Беседина (Динамо) и Евгения Селезнева (Малага).

Всего из списка были исключены 12 игроков, которых не вызывали на последний сбор в ноябре. Вместе с тем, остались полузащитники Андрей Ярмоленко (Вест Хэм) и Марлос (Шахтер), которых тогда не было даже в резервном списке. 

На прошлой неделе Ракицкий перешел из Шахтера в Зенит, подписав контракт на 3,5 года. Ранее появилась информация, что игрок решил уйти из-за плохого взаимопонимания с наставником Паулу Фонсекой и отношения к себе болельщиков.

Теги:   Евгений Селезнев Марлос Андрей Ярмоленко Зенит Сборная Украины Футбол

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