13 октября 2018, суббота

ФФУ назвала город, в котором состоится финал Кубка Украины по футболу

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Славутич-Арена впервые примет финал Кубка Украины
Фото ФК Заря

Славутич-Арена впервые примет финал Кубка Украины

Финал Кубка Украины по футболу сезона 2018/2019 состоится в Запорожье на Славутич-Арене, сообщает Федерация футбола Украины.

Финальный поединок состоится 15 мая 2019 года. Стадион в Запорожье впервые в истории приматиме финал Кубка Украины. В 2010 году Славутич-Арена принимала Суперкубок Украины, в котором Шахтер победил симферопольскую Таврию со счетом 7: 1.

Также стало известно, что товарищеский матч между сборными Украины и Турции состоится 20 ноября на стадионе Днепр-Арена в Днепре.

Победителем Кубка Украины в прошлом сезоне стал донецкий Шахтер, который в финале победил Динамо со счетом 2:0.

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