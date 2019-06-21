Титулованный экс-нападающий Ливерпуля и Челси объявил о завершении карьеры Сегодня, 14:46 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Juan Medina Торрес провел 18 лет на профессиональном уровне REUTERS/Juan Medina

Бывший нападающий Атлетико, Ливерпуля, Челси и Милана Фернандо Торрес объявил о том, что заканчивает профессиональные выступления.



Читайте также: Популярный портал назвал Шевченко худшим нападающим в истории Челси

Посредством своего аккаунта в Twitter 35-летний футболист сообщил, что 23 июня соберет пресс-конференцию, на которой расскажет все детали.

«После 18 чудесных лет пришло время завершить мою карьеру», — отметил Торрес.

За свою карьеру форвард выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Англии и дважды Лигу Европы. В составе сборной Испании становился чемпионом мира и дважды — Европы.

В 2018-м году Торрес покинул Атлетико и начал выступления в японском клубе Саган Тосу.

Ранее легендарный экс-полузащитник Барселоны Хави Эрнандес заявил, что завершает профессиональные выступления по окончании сезона.