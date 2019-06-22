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Турецкий гранд отказался покупать нападающего Динамо из-за высокой цены — СМИ

Сегодня, 19:49
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Турецкий гранд отказался покупать нападающего Динамо из-за высокой цены — СМИ - фото

ФК Динамо

Супряга перешел в Динамо из Днепра-1 в 2018 году

Турецкий Фенербахче положил глаз на нападающего киевского Динамо Владислава Супрягу, но переговоры зашли в тупик, сообщает Star.

По информации СМИ, Фенербахче следил за Супрягой в финале молодежного чемпионата мира, где Украина победила Южную Корею 3:1, а Супряга забил два гола.

Сообщатся, что после триумфа молодежной сборной Украины представители стамбульского клуба обратились к Динамо относительно возможного перехода Супряги. Киевский клуб запросил за трансфер игрока 13 млн евро.

Такое предложение Динамо не устроило Фенербахче, после чего турецкий клуб прекратил переговоры.

Сообщалось, что Супряга проведет следующий сезон в Днепре-1.

Нападающий перешел в Динамо летом 2018 года именно из Днепра-1. По информации СМИ, Динамо заплатило за переход нападающего 6 млн евро.

В финале молодежного чемпионата мира сборная Украины победила команду Южной Кореи со счетом 3:1, а Супряга стал автором двух голов.

Теги:   Футбол Трансферы Фенербахче ФК Динамо (Киев)

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