19 октября 2018, пятница

Федерация футбола Украины вывела через офшор в ОАЭ 1 млн долларов - Схемы

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Павелко лично летал в ОАЭ для встречи с номинальным директором фирмы-прокладки - Схемы
Фото: ФФУ

Павелко лично летал в ОАЭ для встречи с номинальным директором фирмы-прокладки - Схемы

Федерация футбола Украины (ФФУ) вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через оффшор в ОАЭ во время закупки оборудования для завода по производству искусственных полей, сообщает программа Схемы.

По данным журналистов программы, раскрывающей коррупционные действия, президент ФФУ и нардеп от БПП Андрей Павелко лично летал в страну Персидского залива, где зарегистрирована фирма-прокладка. Там он встречался с ее номинальным директором.

Есть подозрение, что в коррупционной схеме также мог быть замешан генеральный директор федерации футбола Юрий Записоцкий.

В субботу, 30 сентября, в Бориспольском районе Киевской области открыли первый в Украине отечественный завод по производству высокотехнологичного искусственного покрытия для мультиспортивных площадок и профессиональных футбольных полей.

Как сообщала пресс-служба ФФУ, реализация масштабного проекта прошла без привлечения бюджетных средств и в максимально сжатые сроки.

Партнером ФФУ по воплощению идеи создания предприятия стала немецкая компания Polytan, которая, начиная с 1969 года, является одним из мировых лидеров в изготовлении искусственных спортивных покрытий, а ее продукция - сертифицирована ФИФА.

Журнал Новое Время №38

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