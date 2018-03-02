Федерация футбола Украины собралась выдвинуть своего президента в исполком УЕФА - медиа

Павелко может попасть в исполком УЕФА

Федерация футбола Украины (ФФУ) намерена выдвинуть своего главу Андрея Павелко в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает Tribuna.com.

По информации портала, выдвижение кандидатуры функционера состоится на одном из ближайших заседаний исполкома ФФУ.

Сегодня представителем Украины в УЕФА является экс-президент ФФУ Григорий Суркис, но его полномочия заканчиваются весной 2019 года.

Выдвинуть Павелко могуто уже сегодня, 2 марта, на заседании исполкома Федерации футбола Украины, которое состоится в Днепре.

В мае 2017 года президент ФФУ был избран членом Дисциплинарного комитета ФИФА по предложению главы УЕФА Александера Чеферина.

Ранее стало известно, что президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин предложил ФИФА передать свои полномочия в Дисциплинарном комитете главе Федерации футбола Украины Андрею Павелко. Словенский функционер признался, что Павелко поддержал его в самом начале президентской кампании, когда немногие верили в победу кандидата.

Перед этим Союз европейских футбольных ассоциация (УЕФА) решил продлить полномочия вице-президента Григория Суркиса, занявшего свой пост в 2012 году.