Федерация футбола Украины сняла шесть очков с команды Первой лиги за долги - СМИ Сегодня, 18:26 7 Цей матеріал також доступний українською Фото: ФК Волынь После снятия очков Волынь окажется на пятом месте в Первой лиге

Федерация футбола Украины (ФФУ) сняла шесть очков с Волыни, которая выступает в Первой лиге, за долги перед сербским Вадом за трансфер Ивана Рогача, сообщает Sport Arena.

По информации портала, организация приняла решение лишить баллов команду из Луцка после письма от Международной федерации футбола (ФИФА), где та уведомила ФФУ о долгах по данному переходу.

Рогач играл за Волынь в 2014-2015 годах, после чего в феврале ушел из клуба на правах свободного агента и перешел в Войводину. Сейчас игрок выступает за сербскую Инджию.

По итогам первой части этого сезона луцкий коллектив занимает третье место в Первой лиге с 36 очками в активе. Снятие баллов приведет к падению команды на пятую строчку.

Летом 2017 года сообщалось, что Волынь футбола рискует оказаться во Второй лиге из-за долгов по решению Международной федерации футбола.

Перед этим украинская Премьер-лига (УПЛ) сняла с Волыни шести очков из-за долга перед бывшим игроком, вследствие чего клуб лишился шансов остаться в главном дивизионе страны.