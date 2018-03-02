Федерация футбола Украины сняла шесть очков с клуба Премьер-лиги

Федерация футбола Украины (ФФУ) лишила шести очков Карпаты, которые выступают в Премьер-лиге, из-за его обращения в суд общей инстанции по делу о долге перед бывшим игроком клуба Владимиром Гудымой.

Как сообщает официальный сайт организации, таким было решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, который также потребовал от клуба отказаться от иска в гражданский суд по данному делу.

О том, лишится ли команда из Львова в целом девяти очков, поскольку ранее КДК снимал с нее три балла, но то решение так и не вступило в силу, не говорится. В этом случае западноукраинский коллектив остался бы с 10 пунктами и опустился с девятого на последнее, 12-е место в Премьер-лиге.

Накануне СМИ стало известно о том, что Карпаты потеряют шесть очков по решению ФФУ.

На днях сообщалось, что ФИФА потребовала от ФФУ внести ясность в споре Карпат и его экс-игрока Владимира Гудымы, а также объяснить невыполнение федерацией и клубом решений дисциплинарных органов в рамках данного дела.

Владимир Гудыма играл за львовский коллектив в 2007-14 годах. По словам его юристов, клуб остался должен нападающему почти 74 тысячи долларов США. Еще в 2014 году Палата споров ФФУ обязала выплатить футболисту долг по зарплате. Карпаты обратились в суд общей юрисдикции (что идет вопреки статуту ФИФА), благодаря которому смогли обойти запрет на регистрацию новых игроков. Более того, ФФУ не предприняла никаких действий для того, чтобы выполнить решения Спортивного арбитражного суда Лозанны от ноября 2017 года.