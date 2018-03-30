Федерация футбола Украины обратилась к УЕФА и организации ФАРЕ с просьбой запретить символику "ЛДНР"

Федерация футбола Украины (ФФУ) попросила Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФАРЕ (организация Футбол против расизма в Европе, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе) добавить символику военно-террористических "ЛДНР" в перечень запрещенных во время матчей.

Как сообщает официальный сайт ФФУ, федерация обратилась 16 марта в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное дело по факту демонстрации символики "ДНР" во время ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер - Рома.

ФФУ также поблагодарила болельщиков, которые обратили внимание на эту ситуацию и выступили с инициативой подать жалобу в эти футбольные структуры.

Накануне появилась информация, что УЕФА взялся за рассмотрение жалобы Федерации футбола Украины на появление флага военно-террористической организации "ДНР" во время ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер.

В деле, которое указано на официальном сайте УЕФА, на момент публикации новости нет упоминания о расследовании появления флага военно-террористической "ДНР" во время этого поединка на трибунах с итальянскими болельщиками. В то же время, Союз открыл дисциплинарное дело по поводу фанатов Ромы за использование пиротехники, а также по поводу мальчиков, подающих мячи, за затягивание времени по ходу матча.

Ранее сообщалось, что УЕФА не открыл дело по поводу появления флага "ДНР" во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер.