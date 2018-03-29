Федерация футбола Украины наказала Олимпик за договорные матчи - СМИ

Всего под подозрение комитета этики и честной игры ФФУ попали 35 матчей с участием Олимпика U-21 и U-19

Комитет этики и честной игры ФФУ дисквалифицировал команды U-19 и U-21 Олимпика, а клуб будет дополнительно оштрафован за матчи с фиксированным результатом.



Об этом сообщает издание FootballHub.

Команды U-19 и U-21 будут дисквалифицированы по меньшей мере до конца сезона, а также клуб получит денежный штраф. Тем не менее, официального подтверждения пока нет.

Всего под подозрение комитета этики и честной игры ФФУ попали 35 матчей с участием Олимпика U-21 и U-19. Интересно, что сезон 2014-15 годов Олимпик U-19 закончил с разницей забитых-пропущенных мячей в "-63" пункта.

Также в начале декабря президент Олимпика Владислав Гельзин увел с поля молодежную команду клуба во время игры против Карпат именно из-за подозрения в "сливе" игры. На тот момент донецкая команда проигрывала 0:4.