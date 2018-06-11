Федерация футбола Украины наказала Динамо и Шахтер за поведение болельщиков

Шахтер и Динамо наказаны за своих болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (КДК ФФУ) вынесла наказания Шахтеру и Динамо за недисциплинированное поведение фанатов клубов в их очном поединке 32-го тура Премьер-лиги (УПЛ) 19 мая.

Как сообщает официальный сайт ФФУ, киевский клуб заплатит 500 тысяч гривен, а также сыграет свой следующий домашний матч в УПЛ следующего сезона против Ворсклы 25 июля без зрителей.

В случае неудачной апелляции Динамо на это решение команда рискует провести без зрителей еще один домашний поединок, который приходится на встречу с Шахтером.

Донецкий клуб будет вынужден заплатить штраф в размере 150 тысяч гривен. Также чемпиону Украины запретили совершать организованный выезд болельщиков на ее следующий гостевой поединок в УПЛ.

После матча против Динамо в 32-м туре Премьер-лиги защитник Шахтера Ярослав Ракицкий получил удар от одного из болельщиков соперника.

Динамо обыграло Шахтер в заключительном туре чемпионата Украины по футболу.