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Федерация футбола Люксембурга подаст апелляцию на решение по делу Мораеса

Сегодня, 15:15
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Федерация футбола Люксембурга подаст апелляцию на решение по делу Мораеса - фото

ФФУ

Федерация футбола Люксембурга низко оценивает шансы на успех апелляции по делу Мораеса (справа)

Федерация футбола Люксембурга подаст апелляцию на вердикт УЕФА не присуждать сборной Украины технические поражения за участие натурализованного нападающего Жуниора Мораеса в матчах отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Президент Федерации футбола Люксембурга (ФФЛ) Пол Филипп признал, что шансы на положительное решение крайне малы, но организация все равно будет подавать апелляцию, сообщает Тageblatt.

Как отмечает медиа, у ФФЛ есть пять дней, чтобы аргументировать свой протест в УЕФА, после чего еще есть три дня для обжалования вердикта.

По информации Tribuna.com, Федерация футбола Португалии не будет подавать апелляцию. Об этом порталу рассказал журналист португальского издания O Jogo Педро Кошта, ссылаясь на медиа-директора организации.

Сегодня, 3 мая, Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА отклонил протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии на результаты матчей своих сборных против команды Украины за участие в них Мораеса.

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий заверял, что при получении Мораесом гражданства были соблюдены все нормы соответствующего закона.

Теги:   Евро-2020 Жуниор Мораес Сборная Люксембурга Сборная Португалии УЕФА Сборная Украины Футбол

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