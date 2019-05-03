Федерация футбола Люксембурга подаст апелляцию на решение по делу Мораеса
Федерация футбола Люксембурга подаст апелляцию на вердикт УЕФА не присуждать сборной Украины технические поражения за участие натурализованного нападающего Жуниора Мораеса в матчах отбора Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.
Президент Федерации футбола Люксембурга (ФФЛ) Пол Филипп признал, что шансы на положительное решение крайне малы, но организация все равно будет подавать апелляцию, сообщает Тageblatt.
Как отмечает медиа, у ФФЛ есть пять дней, чтобы аргументировать свой протест в УЕФА, после чего еще есть три дня для обжалования вердикта.
По информации Tribuna.com, Федерация футбола Португалии не будет подавать апелляцию. Об этом порталу рассказал журналист португальского издания O Jogo Педро Кошта, ссылаясь на медиа-директора организации.
Сегодня, 3 мая, Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА отклонил протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии на результаты матчей своих сборных против команды Украины за участие в них Мораеса.
Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий заверял, что при получении Мораесом гражданства были соблюдены все нормы соответствующего закона.