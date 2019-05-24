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Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали апелляции по делу Мораеса — СМИ

Сегодня, 04:43
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Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали апелляции по делу Мораеса — СМИ - фото

ФФУ

ФФУ готова отстаивать право использовать Мораеса в матчах сборной Украины

Ассоциации Португалии и Люксембурга подали апелляции по делу об участии за сборную Украины натурализованного нападающего Жуниора Мораеса в матчах отбора на Евро-2020 против этих команд, сообщает телеканал Футбол 1.

По информации медиа, федерации получили мотивационные части решения УЕФА не засчитывать технические поражения желто-синим по итогам этих игр и обратились в апелляционный комитет организации.

Как отмечает телеканал, в ближайшее время определят дату рассмотрения дела, тогда как Федерация футбола Украины готова защищать свою правоту даже в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Ранее УЕФА открыл дело по поводу участия натурализованного нападающего Шахтера и сборной Украины Жуниора Мораеса в матчах отбора Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).

Позже Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА отклонил протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии на результаты матчей своих сборных против команды Украины за участие в них Мораеса.

Нападающий получил украинское гражданство 18 марта 2019-го года. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Теги:   УЕФА Жуниор Мораес Сборная Сербии Сборная Люксембурга Евро-2020 Сборная Украины Футбол

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