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Экс-футболист сборной Украины баллотируется в Раду от Слуги народа

Сегодня, 18:58
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Экс-футболист сборной Украины баллотируется в Раду от Слуги народа - фото

ФК Карпаты

Федецкий будет кандидатом во Львовской области от 118-го округа

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий идет на парламентские выборы по мажоритарному округу от партии Слуга народа.

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Как сообщает официальный сайт политической силы, 34-летний футболист Карпат будет кандидатом во Львовской области от 118-го округа.

Досрочные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.

Ранее партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа представила первую двадцатку своего списка для участия в парламентских выборах 2019 года.

В первой десятке оказался и борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Олимпийский чемпион-1992 по фехтованию и директор Департамента молодежи и спорта КГГА Вадим Гутцайт отказался идти на выборы в Верховную Раду по спискам этой же партии

Теги:   Артем Федецкий партия Слуга народа Парламентские выборы Досрочные выборы в ВР Карпаты (Львов) Футбол

Спецтема   Выборы в Раду

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