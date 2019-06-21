Экс-футболист сборной Украины баллотируется в Раду от Слуги народа Сегодня, 18:58 Цей матеріал також доступний українською ФК Карпаты Федецкий будет кандидатом во Львовской области от 118-го округа ФК Карпаты

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий идет на парламентские выборы по мажоритарному округу от партии Слуга народа.



Как сообщает официальный сайт политической силы, 34-летний футболист Карпат будет кандидатом во Львовской области от 118-го округа.

Досрочные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля.

Ранее партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа представила первую двадцатку своего списка для участия в парламентских выборах 2019 года.

В первой десятке оказался и борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Олимпийский чемпион-1992 по фехтованию и директор Департамента молодежи и спорта КГГА Вадим Гутцайт отказался идти на выборы в Верховную Раду по спискам этой же партии

