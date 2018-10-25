Фантастический матч в Париже. Реакция соцсетей на матчи среды в Лиге чемпионов

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу матчей среды в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Папа Карло, конечно, велик и могуч. И очень жаль, что не в "Милане". #ЛЧ #ПСЖНаполы- Denis Panshin (@den_pan) 24 октября 2018 г.
????????- ✨GiGi ✨ (@miisgigi) 24 октября 2018 г.
Каждый раз ругая Ди Марию он забивает
2: 2 #ПСЖНаполы
Вот я буду угар, если ПСЖ не выйдет из группы в ЛЧ #ПСЖНаполы- Кирилл (@ 9LYhKuDfw9Jn9Co) 24 октября 2018 г.
После первого тайма #PSGNapoli, одни играют в футбол, другие кидают дешевые понты...) #forzaNapoli- Михаил (@mih_el) 24 октября 2018 г.
Фантастический матч в Париже- Роман Бебех (@roman_bebekh) 24 октября 2018 г.
Главное для Наполи: папа Карло вернулся и работает на всю катушку. Очень хорошо играли.- Владимир Стогниенко (@VStognienko) 24 октября 2018 г.
Игроки Наполи в очередной раз доказали, что они первоклассно могут только чесать языками в соцсетях. Интер же мог показать хотя бы подобие борьбы #ЛигаЧемпионов #SerieA #СерияА- A. Mubarakshin (26+) (@art_mubarakshin) 24 октября 2018 г.
Суарес явно сдает по части скорости и резкости, но класс на месте. Ассист на Рафинью с точки зрения техники исполнения - просто топ.- Vasiliy Obaraz (@wengerov) 24 октября 2018 г.
Ну и похоже Дортмунд вернулся- Андрей Ильин (@SibRall) 24 октября 2018 г.
4 !! 4: 0 против НЕ абы кого, а Атлетико #BVBAtleti
Гризманн НЕ вышел на матч в Дортмунде, потому что ужинал за одним столом с Месси и Роналду. pic.twitter.com/2xojDIkRW9- Сергей Куванжы (@sergiokuvanzhi) 24 октября 2018 г.
Очередная сверхуверенная победа @BVB вынуждает признать правоту Роберто Мартинеса, назвавшего трансфер Акселя Витселя в #Дортмунд - лучшим в текущем сезоне.- Александр Макаров (@ alexmakarov28) 24 октября 2018 г.
Честно говоря, после отъезда Акселя из @zenit_spb в Китай не верил в такое развитие. @ axelwitsel28, Браво! pic.twitter.com/1Al2aOiWz8
Первые минуты матча, а Суарес уже умирает от лёгких подталкиваний... #BarcelonaInter- Erika Arien (@erika_arien) 24 октября 2018 г.
В рамках третьего тура Лиги чемпионов ПСЖ сыграл вничью с Наполи, Барселона победила Интер, а Боруссия Д разгромила мадридский Атлетико.
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