Фантастический матч в Париже. Реакция соцсетей на матчи среды в Лиге чемпионов

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу матчей среды в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Папа Карло, конечно, велик и могуч. И очень жаль, что не в "Милане". #ЛЧ #ПСЖНаполы - Denis Panshin (@den_pan) 24 октября 2018 г.

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Каждый раз ругая Ди Марию он забивает

2: 2 #ПСЖНаполы - ✨GiGi ✨ (@miisgigi) 24 октября 2018 г.

Вот я буду угар, если ПСЖ не выйдет из группы в ЛЧ #ПСЖНаполы - Кирилл (@ 9LYhKuDfw9Jn9Co) 24 октября 2018 г.

После первого тайма #PSGNapoli, одни играют в футбол, другие кидают дешевые понты...) #forzaNapoli - Михаил (@mih_el) 24 октября 2018 г.

Фантастический матч в Париже - Роман Бебех (@roman_bebekh) 24 октября 2018 г.

Главное для Наполи: папа Карло вернулся и работает на всю катушку. Очень хорошо играли. - Владимир Стогниенко (@VStognienko) 24 октября 2018 г.

Игроки Наполи в очередной раз доказали, что они первоклассно могут только чесать языками в соцсетях. Интер же мог показать хотя бы подобие борьбы #ЛигаЧемпионов #SerieA #СерияА - A. Mubarakshin (26+) (@art_mubarakshin) 24 октября 2018 г.

Суарес явно сдает по части скорости и резкости, но класс на месте. Ассист на Рафинью с точки зрения техники исполнения - просто топ. - Vasiliy Obaraz (@wengerov) 24 октября 2018 г.

Ну и похоже Дортмунд вернулся

4 !! 4: 0 против НЕ абы кого, а Атлетико #BVBAtleti - Андрей Ильин (@SibRall) 24 октября 2018 г.

Гризманн НЕ вышел на матч в Дортмунде, потому что ужинал за одним столом с Месси и Роналду. pic.twitter.com/2xojDIkRW9 - Сергей Куванжы (@sergiokuvanzhi) 24 октября 2018 г.

Очередная сверхуверенная победа @BVB вынуждает признать правоту Роберто Мартинеса, назвавшего трансфер Акселя Витселя в #Дортмунд - лучшим в текущем сезоне.

Честно говоря, после отъезда Акселя из @zenit_spb в Китай не верил в такое развитие. @ axelwitsel28, Браво! pic.twitter.com/1Al2aOiWz8 - Александр Макаров (@ alexmakarov28) 24 октября 2018 г.

Первые минуты матча, а Суарес уже умирает от лёгких подталкиваний... #BarcelonaInter - Erika Arien (@erika_arien) 24 октября 2018 г.

В рамках третьего тура Лиги чемпионов ПСЖ сыграл вничью с Наполи, Барселона победила Интер, а Боруссия Д разгромила мадридский Атлетико.

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