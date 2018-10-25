25 октября 2018, четверг

Фантастический матч в Париже. Реакция соцсетей на матчи среды в Лиге чемпионов

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Наполи сыграл вничью с ПСЖ

Наполи сыграл вничью с ПСЖ

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу матчей среды в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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