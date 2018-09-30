Фанаты украинского клуба пришли на матч Премьер-лиги в футболках с изображением Гитлера

К Ворскле могут применить санкции за поступок фанатов

Фанаты Ворсклы пришли на матч 10 тура чемпионата Украины, в котором полтавская команда в Чернигове играла против Десны, в футболках с изображением Адольфа Гитлера, сообщает Футбол 24.

По информации интернет-издания, фанаты в футболках с изображением немецкого диктатора попали под объективы телевизионных камер во время трансляции матча.

Несколько фанатов Ворсклы были на матче в футболках с Адольфом Гитлером, на которых была надпись "мой дедушка - австрийский художник".

Сообщается, что за этот поступок полтавских болельщиков к Ворскле могут быть применены штрафные санкции.

Ворскла обыграла Десну со счетом 2:0, одержав в чемпионате Украины четвертую победу подряд.