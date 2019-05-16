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Фанаты украинского клуба избивали судью на поле после матча - СМИ

Сегодня, 00:04
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Фанаты украинского клуба избивали судью на поле после матча - СМИ - фото

UA-Футбол

Арбитру удалось пробиться в раздевалку только через кордон

Болельщики винницкой Нивы начали избивали арбитра после поединка украинской Второй лиги с участием их любимцев против Полесья, сообщает UA-Футбол.

Как отмечает портал, после финального свистка на поле выбежали шесть фанатов Нивы и все вместе начали избивать судью матча Дениса Резникова.

В ситуацию вмешалась полиция, которая прекратила потасовку и задержала нападавших, но позже к подтрибунным помещениям отправилась еще одна группа болельщиков. Арбитру удалось пробиться в раздевалку только через кордон. 

Поединок со счетом 2:1 выиграло Полесье, забив победный мяч на 90+2-й минуте. Фанатам винницкой команды могло разгневать решение рефери назначить пенальти в ворота Нивы на 53-й минуте.

На днях фанаты Грассхоппера сорвали матч из-за вылета команды из Суперлиги Швейцарии впервые за 68 лет.

Разъяренные фанаты спустились с трибун и потребовали у игроков Грассхоппера снять футболки, заявив, что они их не достойны.

Теги:   Полиция Болельщики Украина Футбол

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