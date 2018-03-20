Фанаты турецкого клуба поддали критике бывшего игрока Динамо - СМИ

Фанаты стамбульского Бешикташа раскритиковали игру бывшего защитника Динамо хорвата Домагоя Виды, сообщает турецкое издание Aksam.

Источник утверждает, что у болельщиков были большие надежды на игру хорватского защитника, но он их не оправдал своими выступлениями.

Вида уже успел сыграть за Бешикташ 10 матчей в этом сезоне, в которых забил один гол, заработал две желтых и одну красную карточки. Более того, удаление хорвата случилось в важнейшем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии (0:5).

Последние три матча Башикташа Вида провел на скамейке запасных.

Напомним, в январе Вида подписал контракт с турецким Бешикташем на 4,5 года. В конце февраля хорват забил первый гол за "Орлов".

Президент Динамо Игорь Суркис предлагал хорватскому футболисту самый дорогой контракт в истории клуба, а также любое место в его структуре после завершения карьеры, но тот отказался.