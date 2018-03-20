Фанаты турецкого клуба поддали критике бывшего игрока Динамо - СМИ

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Домагой Вида не оправдал надежды болельщиков Бешикташа

Домагой Вида не оправдал надежды болельщиков Бешикташа

Фанаты стамбульского Бешикташа раскритиковали игру бывшего защитника Динамо хорвата Домагоя Виды, сообщает турецкое издание Aksam.

Источник утверждает, что у болельщиков были большие надежды на игру хорватского защитника, но он их не оправдал своими выступлениями.

Вида уже успел сыграть за Бешикташ 10 матчей в этом сезоне, в которых забил один гол, заработал две желтых и одну красную карточки. Более того, удаление хорвата случилось в важнейшем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии (0:5).

Последние три матча Башикташа Вида провел на скамейке запасных.

Напомним, в январе Вида подписал контракт с турецким Бешикташем на 4,5 года. В конце февраля хорват забил первый гол за "Орлов".

Президент Динамо Игорь Суркис предлагал хорватскому футболисту самый дорогой контракт в истории клуба, а также любое место в его структуре после завершения карьеры, но тот отказался.

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