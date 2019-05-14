Фанаты самого успешного швейцарского клуба сорвали матч из-за вылета команды в низший дивизион — видео 14 мая, 19:18 720 Цей матеріал також доступний українською ФК Грассхоппер Клуб стал на защиту футболистов ФК Грассхоппер

Фанаты Грассхоппера сорвали матч из-за вылета команды из Суперлиги Швейцарии впервые за 68 лет.

В матче 33 тура чемпионата Швейцарии Люцерн — Грассхоппер хозяева вели в счете 4:0, после чего фанаты гостей сорвали поединок, сообщает Reuters.

Разъяренные фанаты спустились с трибун и потребовали у игроков Грассхоппера снять футболки, заявив, что они их не достойны.

После этого официальные представители матча решили остановить поединок. Ожидается, что Грассхопперу присудят техническое поражение.

Клуб осудил такое поведение болельщиков, назвав их бунтовщиками.

Грассхоппер — самый титулованный клуб Швейцарии, который 27 раз становился чемпионом страны, что на 7 титулов больше, чем у Базеля.

На данный момент Грассхоппер занимает последнее место в Суперлиге и потерял шанс сохранить прописку в высшем дивизионе. Последний раз клуб вылетал 68 лет назад.