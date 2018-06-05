Фанаты Ливерпуля потребовали переиграть матч с Реалом

После того, как появилась информация, что голкипер Ливерпуля Лорис Кариус доигрывал матч с сотрясением мозга, болельщики мерсисайдцев создали петицию адресованную УЕФА, в которой требуют переиграть матч финала Лиги Чемпионов с мадридским Реалом.
В ней говорится о том, что Лорис Кариус перед тем, как допустить роковые для своей команды ошибки, получил сотрясение мозга от удара локтем Серхио Рамоса.
Именно после этого он подарил мяч форварду Кариму Бензема, а затем не справился с дальним ударом Гарета Бэйла.
"Будет справедливо, если УЕФА примет решение переиграть матч", - добавляют болельщики.
Ранее Реал победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов.
Позже вратарь Ливерпуля извинился перед командой за свою игру в финальном матче с мадридцами.
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