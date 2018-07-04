Фанаты еще одного испанского клуба выступили против подписания Зозули из-за надуманных обвинений в нацизме

Испанский клуб Овьедо заинтересован в подписании украинской форвард Романа Зозули, у которого закончился контракт с Альбасете, но фанаты клуба выcтупили против такого трансфера, сообщает El Confidencial.

Узнав о возможном трансфере украинского игрока, один из представителей фан-клуба Овьедо написал пост в Twitter со словами: "Нет трансферу Романа Зозули" и "Нацизму не место в футболе".

Эту акцию поддержали и несколько других фанатов. Один из них не пожелал бы такой трансфер даже Спортингу (принципиальному сопернику Овьедо), а другой даже готов избавиться от своего абонемента, если Овьедо таки подпишет Зозулю.

Альбасете предложил Зозулe новый контракт, но игрок пока не ответил на предложение.

Это уже не первый раз, когда Роман Зозуля попал в подобный конфликт. Ранее из-за обвинений в нацизме Зозуля был вынужден покинуть Райо Вальекано.

После этого Ла Лига проиграла судебный процесс фанатам клуба Райо Валекано, которые обвиняли украинского нападающего в нацизме и заблокировали его переход из Бетиса в январе 2017 года.